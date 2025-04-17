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Полицейские оставили без самогона жителей громады под Харьковом (фото)

Общество 20:45   17.04.2025
Елена Нагорная
Полицейские оставили без самогона жителей громады под Харьковом (фото)

Правоохранители сообщили, что разоблачили в Дергачевской громаде мужчину, который «занимался нелегальным изготовлением и реализацией спиртных напитков домашнего производства».

Самогон он продавал местным жителям, пока этот факт не обнаружили правоохранители, информируют на Facebook-странице полицейских офицеров громад в Харьковской области.

Как отмечают правоохранители, нарушителей привлекли к административной ответственности, а орудие правонарушения — уничтожили.

Полицейские призвали жителей громады присоединиться к борьбе с незаконным изготовлением и продажей спиртного.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 20:45;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили, что разоблачили в Дергачевской громаде мужчину, который «занимался нелегальным изготовлением и реализацией спиртных напитков домашнего производства».".