Полицейские оставили без самогона жителей громады под Харьковом (фото)
Правоохранители сообщили, что разоблачили в Дергачевской громаде мужчину, который «занимался нелегальным изготовлением и реализацией спиртных напитков домашнего производства».
Самогон он продавал местным жителям, пока этот факт не обнаружили правоохранители, информируют на Facebook-странице полицейских офицеров громад в Харьковской области.
Как отмечают правоохранители, нарушителей привлекли к административной ответственности, а орудие правонарушения — уничтожили.
Полицейские призвали жителей громады присоединиться к борьбе с незаконным изготовлением и продажей спиртного.
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 20:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили, что разоблачили в Дергачевской громаде мужчину, который «занимался нелегальным изготовлением и реализацией спиртных напитков домашнего производства».".