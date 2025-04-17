Полицейские оставили без самогона жителей громады под Харьковом (фото)

Правоохранители сообщили, что разоблачили в Дергачевской громаде мужчину, который «занимался нелегальным изготовлением и реализацией спиртных напитков домашнего производства».

Самогон он продавал местным жителям, пока этот факт не обнаружили правоохранители, информируют на Facebook-странице полицейских офицеров громад в Харьковской области.

Как отмечают правоохранители, нарушителей привлекли к административной ответственности, а орудие правонарушения — уничтожили.

Полицейские призвали жителей громады присоединиться к борьбе с незаконным изготовлением и продажей спиртного.