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Алкоголь, сигареты, фрукты и хлеб подорожали в Харькове и области – облстат

Общество 11:36   15.03.2025
Виктория Яковенко
Алкоголь, сигареты, фрукты и хлеб подорожали в Харькове и области – облстат Фото: ГУ статистики в Харьковской области

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в феврале по сравнению с январем и началом года.

«Потребительские цены в Харьковской области в феврале по сравнению с январем выросли на 0,5%, с начала года – на 1,7% (по Украине по сравнению с январем выросли на 0,8%, с начала года – на 2,0%)», – проинформировали специалисты.

Отмечается, что в регионе больше всего выросла цена на алкогольные напитки и табачные изделия (на 2,7%). Также подорожало растительное масло (на 2,4%). Прибавили в цене фрукты и овощи (на 2,3%), а также макаронные изделия (на 2%). Кроме того, подорожали амбулаторные услуги и хлеб.

При этом подешевели одежда и обувь (на 4,8%). Снизились цены на яйца (на 4,2%), железнодорожный пассажирский транспорт (на 1,3%) и фармпродукцию (на 0,4%).

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Автор: Виктория Яковенко
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15.03.2025, 11:36

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  • • Дата публикации материала: 15 марта 2025 в 11:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в феврале по сравнению с январем и началом года.".