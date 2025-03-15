Алкоголь, сигарети, фрукти та хліб подорожчали в Харкові й області – облстат
Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у лютому порівняно з січнем та початком року.
«Споживчі ціни у Харківській області у лютому порівняно із січнем зросли на 0,5%, з початку року – на 1,7% (по Україні порівняно із січнем зросли на 0,8%, з початку року – на 2,0%)», – поінформували фахівці.
Зазначається, що в регіоні найбільше зросла ціна на алкогольні напої та тютюнові вироби (на 2,7%). Також подорожчала олія (на 2,4%). Додали в ціні фрукти та овочі (на 2,3%), а також макаронні вироби (на 2%). Крім того, подорожчали амбулаторні послуги та хліб.
При цьому подешевшали одяг і взуття (на 4,8%). Знизились ціни на яйця (на 4,2%), на залізничний пасажирський транспорт (на 1,3%) та фармпродукцію (на 0,4%).
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2025 в 11:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у лютому порівняно з січнем та початком року.".