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На подарочные часы Харьковский облсовет потратит почти 200 тыс. грн – ХАЦ

Общество 15:30   05.03.2025
Виктория Яковенко
На подарочные часы Харьковский облсовет потратит почти 200 тыс. грн – ХАЦ Фото: ОО «ХАЦ»

Харьковский областной совет планирует закупить часы с логотипом «глава Харьковского областного совета» за 195,7 тысячи гривен, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт «ProZorro».

В целом облсовет планирует приобрести 59 мужских и 18 женских наручных часов, добавили в ХАЦ. Дарить их планируют во время проведения праздников и памятных дат.

«В характеристиках часов в документации указано, что материал корпуса должен быть из латуни, а покрытие – серебристое. Материал задней крышки – нержавеющая сталь. Ремешок часов должен быть из натуральной кожи. Средняя стоимость одних часов составит примерно 2541 грн», — заявили в ХАЦ.

часы закупит Харкьовский облсовет
На фото женские часы/ОО «ХАЦ»
часы закупит Харкьовский облсовет
На фото мужские часы/ОО «ХАЦ»

Там напомнили, что в прошлом году Харьковский областной совет потратил на подарочные часы 154,8 тыс. грн.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2025 в 15:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной совет планирует закупить часы с логотипом «глава Харьковского областного совета» за 195,7 тысячи гривен, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр».".