На подарочные часы Харьковский облсовет потратит почти 200 тыс. грн – ХАЦ

Харьковский областной совет планирует закупить часы с логотипом «глава Харьковского областного совета» за 195,7 тысячи гривен, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт «ProZorro».

В целом облсовет планирует приобрести 59 мужских и 18 женских наручных часов, добавили в ХАЦ. Дарить их планируют во время проведения праздников и памятных дат.

«В характеристиках часов в документации указано, что материал корпуса должен быть из латуни, а покрытие – серебристое. Материал задней крышки – нержавеющая сталь. Ремешок часов должен быть из натуральной кожи. Средняя стоимость одних часов составит примерно 2541 грн», — заявили в ХАЦ.

Там напомнили, что в прошлом году Харьковский областной совет потратил на подарочные часы 154,8 тыс. грн.