Поддельное спиртное на Харьковщине маскировали под известные бренды и сок

Подпольный цех, в котором изготавливали фальсифицированный алкоголь, накрыли правоохранители на территории частного домовладения в Лозовском районе Харьковской области.

Дельцы — двое братьев — маскировали фальсификат под продукцию известных брендов. Периодически они разливали его в тары с маркировкой «яблочный сок», информируют в Харьковской облпрокуратуре.

Правоохранители провели 12 обысков в местах проживания фигурантов и в их автомобилях, в местах хранения, реализации и производства ликеро-водочных изделий. Всего изъяли более 1600 литров готового контрафакта, 1000 литров спирта, сырье, оборудование для изготовления и упаковки, автомобиль и деньги. Общая стоимость изъятого контрафакта составляет более 320 тысяч гривен.

Кроме того, правоохранители нашли георгиевскую ленту, два пакета с веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения, незарегистрированный пистолет Макарова с двумя магазинами и патронами к нему.

По результатам проведенных судебных экспертиз и других следственных действий будет решен вопрос о сообщении причастным о подозрении по ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 УКУ. Продолжается следствие.