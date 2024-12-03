Поддельное спиртное на Харьковщине маскировали под известные бренды и сок
Подпольный цех, в котором изготавливали фальсифицированный алкоголь, накрыли правоохранители на территории частного домовладения в Лозовском районе Харьковской области.
Дельцы — двое братьев — маскировали фальсификат под продукцию известных брендов. Периодически они разливали его в тары с маркировкой «яблочный сок», информируют в Харьковской облпрокуратуре.
Правоохранители провели 12 обысков в местах проживания фигурантов и в их автомобилях, в местах хранения, реализации и производства ликеро-водочных изделий. Всего изъяли более 1600 литров готового контрафакта, 1000 литров спирта, сырье, оборудование для изготовления и упаковки, автомобиль и деньги. Общая стоимость изъятого контрафакта составляет более 320 тысяч гривен.
Кроме того, правоохранители нашли георгиевскую ленту, два пакета с веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения, незарегистрированный пистолет Макарова с двумя магазинами и патронами к нему.
По результатам проведенных судебных экспертиз и других следственных действий будет решен вопрос о сообщении причастным о подозрении по ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 УКУ. Продолжается следствие.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: алкоголь, фальсификат, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 21:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подпольный цех, в котором изготавливали фальсифицированный алкоголь, накрыли правоохранители на территории частного домовладения в Лозовском районе Харьковской области.".