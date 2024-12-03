Підроблене спиртне на Харківщині маскували під відомі бренди та яблучний сік
Підпільний цех, де виготовляли фальсифікований алкоголь, накрили правоохоронці на території приватного домоволодіння в Лозівському районі Харківської області.
Ділки – двоє братів – маскували фальсифікат під продукцію відомих брендів. Періодично вони розливали його у тари з маркуванням «яблучний сік», інформують у Харківській облпрокуратурі.
Правоохоронці провели 12 обшуків у місцях проживання фігурантів та в їхніх автомобілях, у місцях зберігання, реалізації та виробництва лікеро-горілчаних виробів. Усього вилучили понад 1600 літрів готового контрафакту, 1000 літрів спирту, сировину, обладнання для виготовлення та пакування, автомобіль та гроші. Загальна вартість вилученого контрафакту складає понад 320 тисяч гривень.
Крім того, правоохоронці знайшли георгіївську стрічку, два пакети з речовиною темно-зеленого кольору рослинного походження, незареєстрований пістолет Макарова з двома магазинами та патронами до нього.
За результатами проведених судових експертиз та інших слідчих дій буде вирішене питання щодо повідомлення причетним про підозру за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 ККУ. Триває слідство.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алкоголь, фальсификат, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 21:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підпільний цех, де виготовляли фальсифікований алкоголь, накрили правоохоронці на території приватного домоволодіння в Лозівському районі Харківської області.".