Судитимуть трьох харків’ян, що виробляли на складі «елітні» коньяк і віскі
У 2023 році на складах у Харкові троє безробітних чоловіків створили підпільний цех, де без дотримання будь-яких вимог і стандартів виготовляли горілку, коньяк, віскі під виглядом відомих міжнародних брендів, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Організував незаконний бізнес 45-річний мешканець Харківської області. До помічників він залучив двох знайомих, розповіли у Нацполіції.
Ділки реалізовували фальсифікат на території Харкова та області через роздрібну та оптову торгівлі. Але правоохоронці викрили «бізнесменів».
Під час обшуків в них вилучили понад 45 тонн спирту, понад 11 000 літрів готової лікеро-горілчаної продукції на суму понад 6 млн гривень, обладнання для виготовлення фальсифікату, тару, транспорт, засоби зв’язку, кошти.
Підозру у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому у складі організованої групи повідомили трьом чоловікам 45, 57, 59 років.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: алкоголь, виски, коньяк, Нацполиция, подделка, фальсификат, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 13:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2023 році на складах у Харкові троє безробітних чоловіків створили підпільний цех, де без дотримання будь-яких вимог і стандартів виготовляли горілку, коньяк, віскі під виглядом відомих міжнародних брендів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".