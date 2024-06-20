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Судитимуть трьох харків’ян, що виробляли на складі «елітні» коньяк і віскі

Події 13:45   20.06.2024
Оксана Якушко
Судитимуть трьох харків’ян, що виробляли на складі «елітні» коньяк і віскі

У 2023 році на складах у Харкові троє безробітних чоловіків створили підпільний цех, де без дотримання будь-яких вимог і стандартів виготовляли горілку, коньяк, віскі під виглядом відомих міжнародних брендів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Організував незаконний бізнес 45-річний мешканець Харківської області. До помічників він залучив двох знайомих, розповіли у Нацполіції.

Ділки реалізовували фальсифікат на території Харкова та області через роздрібну та оптову торгівлі. Але правоохоронці викрили «бізнесменів».

Під час обшуків в них вилучили понад 45 тонн спирту, понад 11 000 літрів готової лікеро-горілчаної продукції на суму понад 6 млн гривень, обладнання для виготовлення фальсифікату, тару, транспорт, засоби зв’язку, кошти.

Підозру у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому у складі організованої групи повідомили трьом чоловікам 45, 57, 59 років.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 13:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 2023 році на складах у Харкові троє безробітних чоловіків створили підпільний цех, де без дотримання будь-яких вимог і стандартів виготовляли горілку, коньяк, віскі під виглядом відомих міжнародних брендів, повідомила Харківська обласна прокуратура.".