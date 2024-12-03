«Полював» за мобільними групами ППО: харків’янин «сяде» на 5 років

Вирок отримав 57-річний житель Харкова, який «полював» за місцями базування мобільних вогневих груп ППО.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, окупанти залучили фігуранта до співпраці у квітні через проросійські телеграм-канали, де він публікував власні антиукраїнські коментарі.

«На виконання ворожих завдань фігурант намагався виявити пункти дислокації та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють Харків. Щоб виявити «цілі», зловмисник регулярно обходив місто, де під виглядом прогулянок приховано спостерігав за локаціями Сил оборони», – зазначили в СБУ.

Правоохоронці додали, що чоловік використовував спеціально придбаний монокуляр із високою кратністю наближення та міні-відеокамеру. Вдома він переносив отримані відомості на гугл-карти та відбирав відеофайли для «звіту» окупантам.

Розвідінформація потрібна була росіянам для підготовки нових серій ракетно-бомбових ударів по Харкову.

Чоловіка затримали у травні. У нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами, відеокамеру та флеш-носії інформації з доказами.

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зазначається, що чоловік визнав свою вину, навіть щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину. Його відправили у тюрму на п’ять років.