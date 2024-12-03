Закликала молитися на Путіна і виправдовувала агресію РФ: на жінку чекає суд
Обвинувачена – 60-річна харків’янка, яка, за даними слідства, є шанувальницею “руського миру”. Наразі на неї чекає суд.
Жінка, уточнюють у прокуратурі, неодноразово висловлювала свою позицію у проросійських Telegram-каналах. У коментарях вона підтримувала позицію РФ та виправдовувала дії окупантів.
“Обвинувачена стверджувала, що «Харьков — русский город» і зазначала, що населення України нібито має молитись на президента РФ. Жінка наполягала, що представники збройних сил держави-агресорки б’ють виключно по «военным объектам», та зневажливо висловлювалась у бік українських патріотів“, – пояснили правоохоронці.
Протиправний характер її висловлювань підтвердили за допомогою судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи. Наразі жінка перебуває у СІЗО, її судитимуть у Червонозаводському суді Харкова і, якщо провину доведуть, – підозрюваній загрожує п’ять років ув’язнення, додали у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Грудня 2024 в 10:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обвинувачена – 60-річна харків’янка, яка, за даними слідства, є шанувальницею “руського миру”. Наразі на неї чекає суд.".