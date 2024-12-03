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Призывала молиться на Путина и оправдывала агрессию РФ: харьковчанку ждет суд

Происшествия 10:45   03.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Призывала молиться на Путина и оправдывала агрессию РФ: харьковчанку ждет суд

Обвиняемая – 60-летняя харьковчанка, которая, по данным следствия, является поклонницей «русского мира». На данный момент ее ждет суд.

Женщина, уточняют в прокуратуре, неоднократно высказывала свою позицию в пророссийских Telegram-каналах. В комментариях она поддерживала позицию РФ и оправдывала действия оккупантов.

«Обвиняемая утверждала, что «Харьков — русский город» и отмечала, что население Украины якобы должно молиться на президента России. Женщина настаивала, что представители вооруженных сил государства-агрессора бьют исключительно по «военным объектам», и пренебрежительно высказывалась в сторону украинских патриотов», – объяснили правоохранители.

Противоправный характер ее высказываний подтвердили при помощи судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы. Сейчас женщина находится в СИЗО, ее будут судить в Червонозаводском суде Харькова и, если вину докажут, – подозреваемой грозит пять лет тюрьмы, добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 10:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обвиняемая – 60-летняя харьковчанка, которая, по данным следствия, является поклонницей «русского мира». На данный момент ее ждет суд.".