Призывала молиться на Путина и оправдывала агрессию РФ: харьковчанку ждет суд

Обвиняемая – 60-летняя харьковчанка, которая, по данным следствия, является поклонницей «русского мира». На данный момент ее ждет суд.

Женщина, уточняют в прокуратуре, неоднократно высказывала свою позицию в пророссийских Telegram-каналах. В комментариях она поддерживала позицию РФ и оправдывала действия оккупантов.

«Обвиняемая утверждала, что «Харьков — русский город» и отмечала, что население Украины якобы должно молиться на президента России. Женщина настаивала, что представители вооруженных сил государства-агрессора бьют исключительно по «военным объектам», и пренебрежительно высказывалась в сторону украинских патриотов», – объяснили правоохранители.

Противоправный характер ее высказываний подтвердили при помощи судебной лингвистической (семантико-текстуальной) экспертизы. Сейчас женщина находится в СИЗО, ее будут судить в Червонозаводском суде Харькова и, если вину докажут, – подозреваемой грозит пять лет тюрьмы, добавили в прокуратуре.