«Считает, что не довел преступление до конца»: приговор грабителю в Харькове
35-летний харьковчанин получил приговор за грабеж. Мужчина проведет в тюрьме девять лет.
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи, имел не снятую и не погашенную судимость. А 29 июня на улице Гвардейцев-Широнинцев совершил аналогичное преступление.
Мужчина увидел 44-летнюю женщину. Он подбежал к пострадавшей со спины и ударил по затылку, после чего сорвал с ее шеи золотую цепочку и хотел убежать, однако его задержали неравнодушные прохожие, рассказали правоохранители.
«Во время судебного разбирательства обвиняемый отметил, что признает вину частично и считает, что не довел преступление до конца», — добавили в прокуратуре.
Мужчину признали виновным в грабеже, совершенном повторно, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УКУ).
Читайте также: Харьковчане обещали «повлиять» на судью и «сели» за это на пять лет – приговор
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: грабеж, приговор, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Считает, что не довел преступление до конца»: приговор грабителю в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летний харьковчанин получил приговор за грабеж. Мужчина проведет в тюрьме девять лет.".