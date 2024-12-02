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«Считает, что не довел преступление до конца»: приговор грабителю в Харькове

Общество 13:39   02.12.2024
Виктория Яковенко
«Считает, что не довел преступление до конца»: приговор грабителю в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

35-летний харьковчанин получил приговор за грабеж. Мужчина проведет в тюрьме девять лет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи, имел не снятую и не погашенную судимость. А 29 июня на улице Гвардейцев-Широнинцев совершил аналогичное преступление.

Мужчина увидел 44-летнюю женщину. Он подбежал к пострадавшей со спины и ударил по затылку, после чего сорвал с ее шеи золотую цепочку и хотел убежать, однако его задержали неравнодушные прохожие, рассказали правоохранители.

«Во время судебного разбирательства обвиняемый отметил, что признает вину частично и считает, что не довел преступление до конца», — добавили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в грабеже, совершенном повторно, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 13:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летний харьковчанин получил приговор за грабеж. Мужчина проведет в тюрьме девять лет.".