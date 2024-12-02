Харьковчане обещали «повлиять» на судью и «сели» за это на пять лет – приговор

Суд признал виновным двух мужчин 50-ти и 46-ти лет за обещание «повлиять» на судью, чтобы тот смягчил наказание для их знакомого.

Как сообщают в Харьковской областной прокуратуре, такая «помощь» не была бесплатной – фигуранты дела оценили свою работу в 12 тысяч долларов.

«Прокуроры доказали, что в декабре 2021 года один из фигурантов узнал, что его знакомый подозревается в незаконной перевозке через государственную границу коллекции монет и иконы. Муж пообещал «помочь» товарищу. Для этого он привлек своего знакомого, который по преступному плану сообщил, что якобы работает в СБУ. Дельцы сообщили мужчине, что смогут «договориться» с судьями Киевского районного суда г. Харькова о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы», – объяснили правоохранители.

Однако «работать» бесплатно подсудимые не захотели – сначала потребовали 10 тысяч долларов, а потом – еще две тысячи.

«15 августа 2022 г. во время получения части суммы в размере 1 тыс. долларов США их задержали. Приговор вынесен Дзержинским районным судом г. Харькова. 50-летний мужчина приговорен к пяти годам шести месяцам лишения свободы с конфискацией всего имущества, второй фигурант — к пяти годам заключения с конфискацией имущества», – добавили в прокуратуре.

Оба мужчины свою вину на суде не признали.