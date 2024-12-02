Харків’яни обіцяли “вплинути” на суддю та “сіли” за це на п’ять років – вирок
Суд визнав винним двох чоловіків 50-ти та 46-ти років за обіцянку “вплинути” на суддю, щоб той пом’якшив покарання для їхнього знайомого.
Як повідомляють у Харківській обласній прокуратурі, така “допомога” не була безкоштовною – фігуранти оцінили свою роботу у 12 тисяч доларів.
“Прокурори довели, що у грудні 2021 року один з фігурантів дізнався, що його знайомого підозрюють у незаконному перевезенні через державний кордон колекції монет та ікони. Чоловік пообіцяв «допомогти» товаришу. Для цього він залучив свого знайомого, який за злочинним планом повідомив, що нібито працює у СБУ. Ділки повідомили чоловіку, що зможуть «домовитись» із суддями Київського районного суду м. Харкова про призначення йому покарання, не пов’язаного з позбавленням волі”, – пояснили правоохоронці.
Однак “працювати” безкоштовно підсудні не схотіли – спочатку вимагали 10 тисяч доларів, а потім – ще дві тисячі.
“15 серпня 2022 року під час отримання частини суми в розмірі 1 тис. доларів США їх затримали. Вирок винесено Дзержинським районним судом м. Харкова. 50-річного чоловіка засудили до п’яти років шести місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, другого фігуранта — до п’яти років увʼязнення з конфіскацією майна“, – додали у прокуратурі.
Обидва чоловіки своєї провини на суді не визнали.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 11:16;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав винним двох чоловіків 50-ти та 46-ти років за обіцянку “вплинути” на суддю, щоб той пом’якшив покарання для їхнього знайомого. ".