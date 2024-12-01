Чекали росіян у Харкові та області – викрили ще чотирьох зрадників

Колаборанти з Балаклії, Козачої Лопані та Малої Рогані – двоє у розшуку за інтерв’ю російським ЗМІ, ще дві справи готують до суду, повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

Двоє мешканців Балаклії під час окупації роздавали інтерв’ю ворожим пропагандистським ЗМІ, розповідали, як сильно чекали на прихід РФ. Одна жалілася загарбникам на своїх сусідів – колишніх учасників АТО. Крім того, публічно заперечувала збройну агресію рф та закликала людей підтримувати окупантів, розповів Болвінов.

Інший – розповідав, як погано жилося в місті до приходу росіян, та дякував російським військам за допомогу. Серед місцевих проводив пропаганду – мовляв, російські війська їх “охороняють”. Обом заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук.

Ще одну колаборантку викрили в Козачій Лопані. Під час окупації вона отримала від росіян посаду інспектора відділу внутрішньої політики в так званій “Тимчасовій цивільній адміністрації”, яку незаконно створили представники рф. Виконувала всі вказівки окупантів та отримувала зарплату 25 тисяч рублів на місяць. Її справу вже планують передавати до суду.

“Також до суду готуємо справу колаборантки з Малої Рогані. Це – “свіжа” історія, ця жінка публічно та голосно заявляла про “братський народ” лише два місяці тому, не в окупації, а майже в Харкові. Тоді, на початку жовтня, вона запевняла людей, що вже зовсім скоро, до зими прийдуть російські військові. “Вас всіх знищать, а я буду царицею”. Натомість ми повідомили їй про підозру, незабаром суд”, – розповів Болвінов.