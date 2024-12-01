Ждали россиян в Харькове и области – разоблачили еще четырех предателей
Коллаборанты из Балаклеи, Казачьей Лопани и Малой Рогани – двое в розыске по интервью российским СМИ, еще два дела готовят в суд, сообщил начальник Следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Двое жителей Балаклеи во время оккупации рассказывали российским пропагандистским СМИ, как сильно ждали прихода РФ. Одна жаловалась захватчикам на своих соседей – бывших участников АТО. Кроме того, публично отрицала вооруженную агрессию РФ и призвала людей поддерживать оккупантов.
Другой – рассказывал, как плохо жилось в городе до прихода русских, и благодарил российские войска за помощь. Среди местных проводил пропаганду — мол, русские войска их «охраняют». Обеим заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.
Еще одну коллаборантку разоблачили в Казачьей Лопане. Во время оккупации она получила от россиян должность инспектора отдела внутренней политики в так называемой Временной гражданской администрации, которую незаконно создали представители РФ. Выполняла все указания оккупантов и получала зарплату 25 тысяч рублей в месяц. Ее дело уже планируем передавать в суд, сообщил Болвинов.
«Также в суд готовим дело коллаборантки с Малой Рогани. Это — «свежая» история, эта женщина публично и громко заявляла о «братском народе» всего два месяца назад, не в оккупации, а почти в Харькове. Тогда, в начале октября, она уверяла людей, что уже совсем скоро, к зиме придут русские военные. «Вас всех уничтожат, а я буду царицей». Мы же сообщили ей о подозрении, вскоре суд», — рассказал Болвинов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, Сергей Болвинов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2024 в 20:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллаборанты из Балаклеи, Казачьей Лопани и Малой Рогани – в розыске, два дела готовят в суд, сообщил начальник СУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".