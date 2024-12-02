«Вважає, що не довів злочин до кінця»: у Харкові засудили грабіжника

35-річний харків’янин отримав вирок за грабіж. Чоловік проведе у тюрмі дев’ять років.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за грабежі, мав не зняту і не погашену судимість. А 29 червня торік на вулиці Гвардійців-Широнінців скоїв аналогічний злочин.

Чоловік побачив 44-річну жінку. Він підбіг до потерпілої зі спини та вдарив по потилиці, після чого зірвав з її шиї золотий ланцюжок та хотів втекти, однак його затримали небайдужі перехожі, розповіли правоохоронці.

«Під час судового розгляду обвинувачений зазначив, що визнає вину частково і вважає, що не довів злочин до кінця», – додали в прокуратурі.

Чоловіка визнали винним в грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ).