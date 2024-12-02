«Вважає, що не довів злочин до кінця»: у Харкові засудили грабіжника
35-річний харків’янин отримав вирок за грабіж. Чоловік проведе у тюрмі дев’ять років.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за грабежі, мав не зняту і не погашену судимість. А 29 червня торік на вулиці Гвардійців-Широнінців скоїв аналогічний злочин.
Чоловік побачив 44-річну жінку. Він підбіг до потерпілої зі спини та вдарив по потилиці, після чого зірвав з її шиї золотий ланцюжок та хотів втекти, однак його затримали небайдужі перехожі, розповіли правоохоронці.
«Під час судового розгляду обвинувачений зазначив, що визнає вину частково і вважає, що не довів злочин до кінця», – додали в прокуратурі.
Чоловіка визнали винним в грабежі, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: грабеж, приговор, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 13:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річний харків’янин отримав вирок за грабіж. Чоловік проведе у тюрмі дев’ять років.".