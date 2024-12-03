«Охотился» за мобильными группами ПВО: харьковчанин «сядет» на 5 лет
Приговор получил 57-летний житель Харькова, который охотился за местами базирования мобильных огневых групп ПВО.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, оккупанты привлекли фигуранта к сотрудничеству в апреле через пророссийские Telegram-каналы, где он публиковал собственные антиукраинские комментарии.
«Во время выполнения вражеских задач фигурант пытался выявить пункты дислокации и маршруты движения мобильных огневых групп ПВО, обороняющих Харьков. Чтобы выявить «цели», злоумышленник регулярно обходил город, где под видом прогулок скрыто наблюдал за локациями Сил обороны», — отметили в СБУ.
Правоохранители добавили, что мужчина использовал специально приобретенный монокуляр с высокой кратностью приближения и мини-видеокамеру. Дома он переносил полученные сведения на гугл-карты и отбирал видеофайлы для отчета оккупантам.
Развединформация потребовалась россиянам для подготовки новых серий ракетно-бомбовых ударов по Харькову.
Мужчину задержали в мае. У него изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами, видеокамеру и флеш-носители информации с доказательствами.
Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
Отмечается, что мужчина признал свою вину, даже искренне раскаялся и активно содействовал раскрытию преступления. Его отправили в тюрьму на пять лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: пво, приговор, СБУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2024 в 16:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 57-летний житель Харькова, который охотился за местами базирования мобильных огневых групп ПВО.".