Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
Масштабну схему реалізації контрафактного алкоголю викрили правоохоронці в Харкові та області.
З 2023 року група осіб незаконно виготовляла, зберігала, перевозила та продавала спиртне без акцизних марок або з фальсифікованими марками під виглядом відомих брендів, інформують у ГУ Нацполіції Харківської області.
Правоохоронці встановили низку юросіб та підприємців, які реалізовували контрафакт через мережу кіосків та павільйонів.
Як повідомляють у поліції, 31 січня на підставі ухвал суду в Харкові та області провели 18 обшуків у місцях зберігання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів та електронних сигарет.
Усього вилучили 996 літрів спиртних напоїв, понад 200 електронних сигарет, майже 1300 пачок цигарок, упаковки тютюну для кальянів, 53 пакети тютюну та інше. Вирішується питання щодо накладання арешту на вилучене майно та направлення його на експертні дослідження.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 199 та ч. 2 ст. 204 ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 20:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабну схему реалізації контрафактного алкоголю викрили правоохоронці в Харкові та області.".