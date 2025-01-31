Сбывали контрафактные алкоголь и сигареты: на Харьковщине будут судить мужчин
Харьковские правоохранители передали в суд дело пятерых мужчин, которые, по данным следствия, производили и сбывали контрафактные алкогольные и табачные товары.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, схему разработал в начале декабря 2022 года 28-летний мужчина. В состав группы, кроме организатора, вошли еще четверо его знакомых — мужчины 27, 21, 28 и 45 лет.
Установлено, что дельцы арендовали здание в одном из городов Полтавской области и обустроили в нем цех по изготовлению контрафактных изделий. Продукцию без марок акцизного налога они сбывали оптом и по частям через почтового перевозчика, а также через магазин-склад, расположенный в Харькове.
«Табак расфасовывали в сигаретные гильзы, на пачки клеили фальсифицированные марки акцизного налога и выдавали за продукцию известных брендов. Дальше они решили торговать еще и алкоголем», – рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.
Эту деятельность правоохранители разоблачили в 2023 году. Тогда во время обысков у фигурантов изъяли 1130 литров алкоголя в тетрапаках, более 140 пачек и пакетов сигарет, специальное оборудование, более 200 тысяч сигаретных гильз, 7 тысяч пустых зип-пакетов для дальнейшей фасовки, 32 мешка, пять коробок и пакет более 200 электронных сигарет. Вся изъятая продукция не имела марок акцизного налога.
Мужчин будут судить в Коминтерновском районном суде Харькова. Им инкриминируют приобретение в целях сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий и других подакцизных товаров, а также незаконного изготовления табачных изделий, совершенных в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 ККУ).
Фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров.
Читайте также: «Заработали» на дорогах в громаде Харьковщины 20 млн грн: кого подозревают
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: алкоголь, контрафакт, сигареты, судить, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сбывали контрафактные алкоголь и сигареты: на Харьковщине будут судить мужчин»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 14:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители передали в суд дело пятерых мужчин, которые, по данным следствия, производили и сбывали контрафактные алкогольные и табачные товары.".