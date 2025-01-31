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Сбывали контрафактные алкоголь и сигареты: на Харьковщине будут судить мужчин

Общество 14:23   31.01.2025
Виктория Яковенко
Сбывали контрафактные алкоголь и сигареты: на Харьковщине будут судить мужчин Фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковские правоохранители передали в суд дело пятерых мужчин, которые, по данным следствия, производили и сбывали контрафактные алкогольные и табачные товары.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, схему разработал в начале декабря 2022 года 28-летний мужчина. В состав группы, кроме организатора, вошли еще четверо его знакомых — мужчины 27, 21, 28 и 45 лет.

Установлено, что дельцы арендовали здание в одном из городов Полтавской области и обустроили в нем цех по изготовлению контрафактных изделий. Продукцию без марок акцизного налога они сбывали оптом и по частям через почтового перевозчика, а также через магазин-склад, расположенный в Харькове.

контрафакт в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
контрафакт в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

«Табак расфасовывали в сигаретные гильзы, на пачки клеили фальсифицированные марки акцизного налога и выдавали за продукцию известных брендов. Дальше они решили торговать еще и алкоголем», – рассказал начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Эту деятельность правоохранители разоблачили в 2023 году. Тогда во время обысков у фигурантов изъяли 1130 литров алкоголя в тетрапаках, более 140 пачек и пакетов сигарет, специальное оборудование, более 200 тысяч сигаретных гильз, 7 тысяч пустых зип-пакетов для дальнейшей фасовки, 32 мешка, пять коробок и пакет более 200 электронных сигарет. Вся изъятая продукция не имела марок акцизного налога.

Мужчин будут судить в Коминтерновском районном суде Харькова. Им инкриминируют приобретение в целях сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий и других подакцизных товаров, а также незаконного изготовления табачных изделий, совершенных в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 ККУ).

Фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы с конфискацией и уничтожением незаконно производимых товаров.

контрафакт в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 14:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители передали в суд дело пятерых мужчин, которые, по данным следствия, производили и сбывали контрафактные алкогольные и табачные товары.".