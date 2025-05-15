Поддельные семена урожайных сортов фасовали на складах Харьковской области
Теневой бизнес организовали два дельца из Харьковской области, сообщает БЭБ.
Дельцы из Харьковщины производили контрафакт в складских помещениях Киевской и Харьковской областей. Семена неизвестного происхождения они сбывали через интернет оптовыми партиями под маркой высокоурожайных гибридов подсолнечника, рапса, кукурузы, бобовых и злаковых культур зарубежной и отечественной селекции.
Никаких документов, договоров и лицензий на использование торговых марок у подозреваемых не было.
Детективы БЭБ совместно с оперативниками Киберполиции провели обыски на складах. Они нашли сырье, красители для семян, мешки-упаковки с названиями и логотипами известных фирм, этикетки, специальное оборудование для упаковки, транспортное средство, черную бухгалтерию и компьютерную технику.
Еще правоохранители изъяли почти 2 тонны готовой фасованной продукции более чем на 2 млн грн.
В настоящее время двум фигурантам уголовного производства сообщили о подозрении.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БЭБ, контрафакт, подделка, семена, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 19:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теневой бизнес организовали два дельца из Харьковской области, сообщает БЭБ.".