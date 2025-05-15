Live
  • Чт 15.05.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.54
  • EUR 46.59

Поддельные семена урожайных сортов фасовали на складах Харьковской области

Происшествия 19:06   15.05.2025
Оксана Якушко
Поддельные семена урожайных сортов фасовали на складах Харьковской области

Теневой бизнес организовали два дельца из Харьковской области, сообщает БЭБ.

Дельцы из Харьковщины производили контрафакт в складских помещениях Киевской и Харьковской областей. Семена неизвестного происхождения они сбывали через интернет оптовыми партиями под маркой высокоурожайных гибридов подсолнечника, рапса, кукурузы, бобовых и злаковых культур зарубежной и отечественной селекции.

Никаких документов, договоров и лицензий на использование торговых марок у подозреваемых не было.

Детективы БЭБ совместно с оперативниками Киберполиции провели обыски на складах. Они нашли сырье, красители для семян, мешки-упаковки с названиями и логотипами известных фирм, этикетки, специальное оборудование для упаковки, транспортное средство, черную бухгалтерию и компьютерную технику.

Еще правоохранители изъяли почти 2 тонны готовой фасованной продукции более чем на 2 млн грн.

В настоящее время двум фигурантам уголовного производства сообщили о подозрении.

Читайте также: На НМТ в Харьков едут из других регионов и из-за границы – Сидоренко

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На НМТ в Харьков едут из других регионов и из-за границы – Сидоренко
На НМТ в Харьков едут из других регионов и из-за границы – Сидоренко
15.05.2025, 07:25
Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию
Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию
15.05.2025, 08:30
Одна из громад Харьковщины больше не в списке зон боевых действий: что теперь
Одна из громад Харьковщины больше не в списке зон боевых действий: что теперь
15.05.2025, 15:24
Новости Харькова — главное за 15 мая: День вышиванки, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное за 15 мая: День вышиванки, ситуация на фронте
15.05.2025, 16:52
Краска по 7500 грн за литр: смета на ремонт больницы в Харькове удивила ХАЦ
Краска по 7500 грн за литр: смета на ремонт больницы в Харькове удивила ХАЦ
14.05.2025, 20:17
Поддельные семена урожайных сортов фасовали на складах Харьковской области
Поддельные семена урожайных сортов фасовали на складах Харьковской области
15.05.2025, 19:06

Новости по теме:

15:43
Житель Харьковщины поставлял на АЗС контрафактное топливо: что ему грозит
16:57
На строительстве фортификаций на Харьковщине чуть не украли 20 млн грн — БЭБ
08:17
В Харькове подпольно играли в покер на деньги — БЭБ «накрыло» организаторов
18:33
Компании харьковчанина Ярославского не уплатили налогов на 20 млн — СМИ

Вы читали новость: «Поддельные семена урожайных сортов фасовали на складах Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 19:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Теневой бизнес организовали два дельца из Харьковской области, сообщает БЭБ.".