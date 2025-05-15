Поддельные семена урожайных сортов фасовали на складах Харьковской области

Теневой бизнес организовали два дельца из Харьковской области, сообщает БЭБ.

Дельцы из Харьковщины производили контрафакт в складских помещениях Киевской и Харьковской областей. Семена неизвестного происхождения они сбывали через интернет оптовыми партиями под маркой высокоурожайных гибридов подсолнечника, рапса, кукурузы, бобовых и злаковых культур зарубежной и отечественной селекции.

Никаких документов, договоров и лицензий на использование торговых марок у подозреваемых не было.

Детективы БЭБ совместно с оперативниками Киберполиции провели обыски на складах. Они нашли сырье, красители для семян, мешки-упаковки с названиями и логотипами известных фирм, этикетки, специальное оборудование для упаковки, транспортное средство, черную бухгалтерию и компьютерную технику.

Еще правоохранители изъяли почти 2 тонны готовой фасованной продукции более чем на 2 млн грн.

В настоящее время двум фигурантам уголовного производства сообщили о подозрении.