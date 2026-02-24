Склад был в квартире: контрафактных сигарет на 3 млн грн изъяли в Харькове
В Харькове правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного обращения подакцизных товаров — сигарет без марок акцизного налога и одноразовых электронных сигарет.
По данным Харьковской областной прокуратуры, ключевую роль в организации незаконного бизнеса играла 51-летняя горожанка. Установлено, что она координировала прием заказов, хранение и отправку контрафактной продукции покупателям.
Продавали сигареты через Telegram-канал, Facebook-страницу и Viber. Заказы принимали дистанционно, а отправляли клиентам через почту, добавили в прокуратуре.
«Женщина арендовала квартиру в Харькове, которая фактически стала складом для хранения значительных партий безакцизных подакцизных товаров, готовых к дальнейшему сбыту», — установило следствие.
Видео: Харьковская областная прокуратура
По подсчетам правоохранителей, ежемесячное обращение теневого бизнеса составляло ориентировочно от 1 до 1,5 млн гривен.
В ходе обысков правоохранители изъяли около 54 тыс. долларов, более 7200 евро и 440 фунтов стерлингов, а также табачные и никотиносодержащие изделия на сумму почти 3 млн гривен.
Сейчас осуществляется досудебное расследование по фактам незаконного сбыта подакцизных товаров и легализации имущества, полученного преступным путем. Устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности, добавили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Читайте также: Растрата на фортификациях: Руденко вышел из СИЗО, но его быстро вернули
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: контрафакт, Нацполиция, новости Харькова, сигареты, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Склад был в квартире: контрафактных сигарет на 3 млн грн изъяли в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 14:42;