Склад был в квартире: контрафактных сигарет на 3 млн грн изъяли в Харькове

В Харькове правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного обращения подакцизных товаров — сигарет без марок акцизного налога и одноразовых электронных сигарет.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ключевую роль в организации незаконного бизнеса играла 51-летняя горожанка. Установлено, что она координировала прием заказов, хранение и отправку контрафактной продукции покупателям.

Продавали сигареты через Telegram-канал, Facebook-страницу и Viber. Заказы принимали дистанционно, а отправляли клиентам через почту, добавили в прокуратуре.

«Женщина арендовала квартиру в Харькове, которая фактически стала складом для хранения значительных партий безакцизных подакцизных товаров, готовых к дальнейшему сбыту», — установило следствие.

Видео: Харьковская областная прокуратура

По подсчетам правоохранителей, ежемесячное обращение теневого бизнеса составляло ориентировочно от 1 до 1,5 млн гривен.

В ходе обысков правоохранители изъяли около 54 тыс. долларов, более 7200 евро и 440 фунтов стерлингов, а также табачные и никотиносодержащие изделия на сумму почти 3 млн гривен.

Сейчас осуществляется досудебное расследование по фактам незаконного сбыта подакцизных товаров и легализации имущества, полученного преступным путем. Устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности, добавили в ГУ Нацполиции Харьковской области.