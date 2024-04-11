В двух районах Харькова коммунальщики устраняют последствия ударов РФ (фото)
Коммунальщики ликвидируют последствия вражеской ракетной атаки на Харьков утром 11 апреля.
В частности, по данным Харьковского горсовета, специалисты КП «Харьковжилстрой» закрывают поврежденные оконные контуры в Слободском районе, а рабочие КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» – в Немышлянском.
Кроме того, работники КП «Жилкомсервис» осматривают дома харьковчан на наличие повреждений.
Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Он также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия атаки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, коммунальщики, міськрада, последствия, районы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 10:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики ликвидируют последствия вражеской ракетной атаки на Харьков утром 11 апреля.".