«Ситуація залишається складною» – обленерго про обстріли енергетики Харкова

Після ворожих обстрілів ситуація з енергопостачанням в Харкові та області залишається складною, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Просимо вас зберігати спокій та пам’ятати: енергетики знаходяться на своїх робочих місцях та роблять все можливе для збереження балансу в мережі. Ми знаємо свою справу, наразі аналізуємо наслідки ворожої атаки та за необхідності вводимо мережеві обмеження, виходячи із поточної ситуації в енергосистемі», – зазначили фахівці.

Енергетики просять набратися терпіння та з розумінням поставитися до можливих незапланованих відключень.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки атаки. Близько 12:00 мер Терехов повідомив, що “метро запрацює найближчими хвилинами”. О 12:43 у КП «Харківський метрополітен» повідомили, що рух поїздів лініями метро – відновлено. А о 14:15 рух потягів метро в Харкові знову призупинили.