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«Ситуация остается сложной» – облэнерго об обстрелах энергетики Харькова

Общество 15:03   11.04.2024
Виктория Яковенко
«Ситуация остается сложной» – облэнерго об обстрелах энергетики Харькова Фото: АО «Харьковоблэнерго»

После вражеских обстрелов ситуация с энергоснабжением в Харькове и области остается сложной, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Просим вас сохранять спокойствие и помнить, что энергетики находятся на своих рабочих местах и делают все возможное для сохранения баланса в сети. Мы знаем свое дело, анализируем последствия вражеской атаки и при необходимости вводим сетевые ограничения, исходя из текущей ситуации в энергосистеме», — отметили специалисты.

Энергетики просят набраться терпения и с пониманием отнестись к возможным незапланированным отключениям.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Он также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия атаки. Около 12:00 мэр Терехов сообщил, что «метро заработает в ближайшие минуты». В 12:43 в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что движение поездов линиями метро – возобновлено. А в 14:15 в движение поездов метро в Харькове снова приостановили.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 15:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После вражеских обстрелов ситуация с энергоснабжением в Харькове и области остается сложной, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".