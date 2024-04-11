В ближайшие минуты в Харькове заработает метро – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в ближайшие минуты в Харькове заработает метрополитен.

«Но из-за нехватки электроэнергии интервал движения поездов составит не менее 20 минут», — сообщает Терехов.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Он также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия атаки.