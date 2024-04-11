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Метро в Харькове снова остановилось: подземка работает в режиме укрытия

Общество 14:20   11.04.2024
Виктория Яковенко
Метро в Харькове снова остановилось: подземка работает в режиме укрытия Фото: КП «Харьковский метрополитен»

Движение поездов метро в Харькове приостановили второй раз за 11 апреля.

«Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Он также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия атаки. Около 12:00 мэр Терехов сообщил, что «метро заработает в ближайшие минуты». В 12:43 в КП «Харьковский метрополитен» сообщили, что движение поездов линиями метро – возобновлено.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение поездов метро в Харькове приостановили второй раз за 11 апреля.".