Після атаки на Харків були «прильоти» по Куп’янщині, літав БпЛА в районі ХТЗ

Росіяни після ранкових обстрілів Харкова 11 квітня били КАБами по Куп’янському району. «Прильоти» станом на 11:00 зафіксовані у Ківшарівці та Дворічній, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Тимошко також зазначив, що в районі ХТЗ в Харкові літав ворожий БпЛА типу «Ланцет».

«Що стосується обстрілу, який стався вранці, то окупанти завдали удари 12 ракетами з С-300 з Бєлгорода по двох локаціях. Перша – це майже центр міста, пов’язаний з енергетичною структурою, друга локація – Чугуївська громада, селище Есхар, де був пошкоджений промисловий об’єкт. На щастя, без травмованих і загиблих, бо всі люди були в укритті», – сказав Тимошко.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки атаки. Близько 12:00 мер Терехов повідомив, що “метро запрацює найближчими хвилинами”.