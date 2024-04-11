После атаки на Харьков были «прилеты» по Купянщине, летал БпЛА в районе ХТЗ

Россияне после утренних обстрелов Харькова 11 апреля били КАБами по Купянскому району. «Прилеты» по состоянию на 11:00 зафиксированы в Ковшаровке и Двуречной, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Тимошко также отметил, что в районе ХТЗ в Харькове летал вражеский БпЛА типа «Ланцет».

«Что касается обстрела, произошедшего утром, то оккупанты нанесли удары 12 ракетами из С-300 из Белгорода по двум локациям. Первая – почти центр города, связанный с энергетической структурой, вторая локация – Чугуевская громада, поселок Эсхар, где был поврежден промышленный объект. К счастью, без травмированных и погибших, потому что все люди были в укрытии», — сказал Тимошко.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Он также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия атаки. Около 12:00 мэр Терехов сообщил, что «метро заработает в ближайшие минуты».