После атаки на Харьков были «прилеты» по Купянщине, летал БпЛА в районе ХТЗ
Россияне после утренних обстрелов Харькова 11 апреля били КАБами по Купянскому району. «Прилеты» по состоянию на 11:00 зафиксированы в Ковшаровке и Двуречной, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
Тимошко также отметил, что в районе ХТЗ в Харькове летал вражеский БпЛА типа «Ланцет».
«Что касается обстрела, произошедшего утром, то оккупанты нанесли удары 12 ракетами из С-300 из Белгорода по двум локациям. Первая – почти центр города, связанный с энергетической структурой, вторая локация – Чугуевская громада, поселок Эсхар, где был поврежден промышленный объект. К счастью, без травмированных и погибших, потому что все люди были в укрытии», — сказал Тимошко.
Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Он также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия атаки. Около 12:00 мэр Терехов сообщил, что «метро заработает в ближайшие минуты».
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, бєлгород, Белгород, БПЛА, КАБ, полиция, прилеты, С-300, тимошко, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «После атаки на Харьков были «прилеты» по Купянщине, летал БпЛА в районе ХТЗ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 13:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне после утренних обстрелов Харькова 11 апреля били КАБами по Купянскому району. «Прилеты» по состоянию на 11:00 зафиксированы в Ковшаровке и Двуречной, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".