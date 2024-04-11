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У Харкові лунають вибухи: інформація Терехова і Синєгубова

Суспільство 14:28   11.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові лунають вибухи: інформація Терехова і Синєгубова

Близько 14:20 у Харкові було чутно вибухи.

Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав бути в укриттях.

««У місті чутно було «приліт», – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 14:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 14:20 у Харкові було чутно вибухи.".