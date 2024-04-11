В Харькове раздаются взрывы: информация Терехова и Синегубова
Около 14:20 в Харькове были слышны взрывы.
Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.
«В городе слышно было «прилет», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 14:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 14:20 в Харькове были слышны взрывы.".