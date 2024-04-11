В Харькове раздаются взрывы: информация Терехова и Синегубова

Около 14:20 в Харькове были слышны взрывы.

Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал находиться в укрытиях.

«В городе слышно было «прилет», – сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.