Терехов заявив, що Харкову потрібні генератори та паливо

В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що інші регіони України надають місту допомогу, а також у чому ще є потреба.

“У нас є нагальна потреба й що стосується генераторів, і що стосується палива, й що стосується трансформаторів. Ми дійсно отримуємо допомогу з інших міст, за що я дуже вдячний і містам, і областям всієї України. Сьогодні отримали допомогу від Закарпаття та дуже вдячні голові адміністрації Закарпаття за цю підтримку. Дійсно, знаєте, всі міста, всі області об’єдналися сьогодні навколо нас, щодо допомоги нам у такі скрутні часи“, — сказав мер Харкова.

Терехов також поінформував, що сьогодні в місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Є “прильоти” по енергетичній інфраструктурі. Не працює метрополітен, але запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики.