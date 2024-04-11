Терехов заявил, что Харькову нужны генераторы и топливо

В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что другие регионы Украины оказывают городу помощь, а также — в чем еще есть потребность.

«У нас есть неотложная потребность и что касается генераторов, и что касается топлива, и что касается трансформаторов. Мы действительно получаем помощь из других городов, за что я очень благодарен и городам, и областям всей Украины. Сегодня получили помощь от Закарпатья, и очень благодарны главе администрации Закарпатья за эту поддержку. Действительно, знаете, все города, все области объединились сегодня вокруг нас, чтобы о помощи нам в такие трудные времена», — сказал мэр Харькова.

Терехов также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Есть «прилеты» по энергетической инфраструктуре. Не работает метрополитен, но запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества.