Терехов заявил, что Харькову нужны генераторы и топливо
В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что другие регионы Украины оказывают городу помощь, а также — в чем еще есть потребность.
«У нас есть неотложная потребность и что касается генераторов, и что касается топлива, и что касается трансформаторов. Мы действительно получаем помощь из других городов, за что я очень благодарен и городам, и областям всей Украины. Сегодня получили помощь от Закарпатья, и очень благодарны главе администрации Закарпатья за эту поддержку. Действительно, знаете, все города, все области объединились сегодня вокруг нас, чтобы о помощи нам в такие трудные времена», — сказал мэр Харькова.
Терехов также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Есть «прилеты» по энергетической инфраструктуре. Не работает метрополитен, но запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев.
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Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: генераторы, допомога, електрика, новости Харькова, помощь, терехов;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 09:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что другие регионы Украины оказывают городу помощь, а также — в чем еще есть потребность".