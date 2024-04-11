“Черговий підлий удар по Харкову” – Зеленський про ракетну атаку

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі Україну атакували більш ніж 40 ракетами та 40 ударними дронами. Частину вдалося збити.

“Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській”, – поінформував президент.

Він вкотре звернувся до сусідів у Європі та інших країн і наголосив на критичну необхідність передачі Україні систем ППО.

“Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й “шахеди” битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор, – підкреслив Зеленський. – Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії”.

При цьому він подякував усім, хто допомагає і не мовчатиме.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики.