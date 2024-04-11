«Очередной подлый удар по Харькову» — Зеленский о ракетной атаке

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью Украину атаковали более чем 40 ракетами и 40 ударными дронами. Часть удалось сбить.

«Российские террористы снова целились именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: в Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской», — проинформировал президент.

Он очередной раз обратился к соседям в Европе и другим странам и подчеркнул критическую необходимость передачи Украине систем ПВО.

«Если же России будет позволено и дальше это делать, если российские ракеты и «шахеды» будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор, — подчеркнул Зеленский. — Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии».

При этом он поблагодарил всех, кто помогает и не будет молчать.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества.