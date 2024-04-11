«Очередной подлый удар по Харькову» — Зеленский о ракетной атаке
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью Украину атаковали более чем 40 ракетами и 40 ударными дронами. Часть удалось сбить.
«Российские террористы снова целились именно по объектам критической инфраструктуры. Был очередной подлый ракетный удар по Харькову и Харьковской области. Мишенью стали также объекты в других областях: в Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской», — проинформировал президент.
Он очередной раз обратился к соседям в Европе и другим странам и подчеркнул критическую необходимость передачи Украине систем ПВО.
«Если же России будет позволено и дальше это делать, если российские ракеты и «шахеды» будут бить не только по Украине, но и по решительности партнеров, это будет глобальным разрешением на террор, — подчеркнул Зеленский. — Нужна ПВО и другая оборонная поддержка, а не закрывание глаз и долгие дискуссии».
При этом он поблагодарил всех, кто помогает и не будет молчать.
Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества.
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- Категории: Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: електрика, Зеленский, новости Харькова, пво, ракетная атака, энергетика;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 08:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ночью Украину атаковали более чем 40 ракетами и 40 ударными дронами. Часть удалось сбить".