Главные новости Харькова 11.04: взрывы, перебои со светом, не работает метро

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

06:53

По Харьковщине били С-300, информации о пострадавших нет — Тимошко

«Сегодня утром они (россияне — Ред.) атаковали Харьков и пригород. Предварительно, оккупанты нанесли удары из ЗРК С-300. Информации о пострадавших нет. Масштабы разрушений устанавливаются. На местах попаданий работают все профильные службы», — написал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в facebook.

06:20

Метро в Харькове остановили

«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Метрополитен работает в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — проинформировала утром 11 апреля пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

05:47

В Харькове и области — перебои с электрикой, били по критической инфраструктуре

«Оккупанты нанесли по меньшей мере 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области. По состоянию на сейчас – пострадавших нет. Информация обновляется. Уже фиксируем перебои с электроснабжением», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов в telegram в 05:38 утра 11 апреля.

05:40

Метро в Харькове утром работать не будет — Терехов

«Судя по тому, куда целит российский агрессор, в Харькове возможны проблемы с энергоснабжением. Метро ближайшие часы не будет работать, так что выстраивайте свои маршруты исходя из этого», — предупредил мэр Харькова Игорь Терехов.

05:32

В Харькове после взрывов возможны перебои со светом — Синегубов

«Враг нанес по меньшей мере девять ударов по Харькову и области. Возможны перебои со светом. В эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные обновляются», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

05:25

В Харькове с 5 утра гремят взрывы, жители насчитали не менее десятка

В Харькове утро началось с массированной ракетной атаки. Взрывы гремят с 5 утра. Атаку подтвердили мэр и начальник ХОВА.

«В городе раздаются взрывы. Харьков под ударом российских ракет. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Враг нанес по меньшей мере пять ударов. До отбоя воздушной тревоги будьте в укрытиях!», — предупредил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ракетная атака — по всей территории Украины началась после массированного налета «шахедов». Группы беспилотников кружили над территорией страны с ночи. О первых ВС ВСУ сообщили в 22:25. А около часа ночи появилось первое предупреждение об активности российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В 4:02 информацию уточнили: в воздухе было 9 бомбардировщиков.

По состоянию на 05:25 атака ракетная атака продолжается.