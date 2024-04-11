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Враг скинул авиабомбу на здание лесхоза на Чугуевщине: ранены двое сотрудников

Происшествия 20:34   11.04.2024
Елена Нагорная
Враг скинул авиабомбу на здание лесхоза на Чугуевщине: ранены двое сотрудников

Двое мужчин пострадали от авиаудара по зданию лесхоза в селе Верхняя Писаревка Волчанской громады около 17 часов, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным, удар был нанесен корректируемой авиабомбой. Пострадавшие — работники лесничества 52 и 46 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.

Одного из пострадавших, информируют в ГСЧС Украины, спасатели освободили из-под завалов и транспортировали до машины «скорой».

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство по ст. 438 УКУ.

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Автор: Елена Нагорная
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Враг скинул авиабомбу на здание лесхоза на Чугуевщине: ранены двое сотрудников
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин пострадали от авиаудара по зданию лесхоза в селе Верхняя Писаревка Волчанской громады около 17 часов".