Враг скинул авиабомбу на здание лесхоза на Чугуевщине: ранены двое сотрудников

Двое мужчин пострадали от авиаудара по зданию лесхоза в селе Верхняя Писаревка Волчанской громады около 17 часов, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным, удар был нанесен корректируемой авиабомбой. Пострадавшие — работники лесничества 52 и 46 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.

Одного из пострадавших, информируют в ГСЧС Украины, спасатели освободили из-под завалов и транспортировали до машины «скорой».

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство по ст. 438 УКУ.