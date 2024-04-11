Двоє поранених: ворог скинув авіабомбу на будівлю лісгоспу на Чугуївщині
Двоє чоловіків постраждали від авіаудару по будівлі лісгоспу в селі Верхня Писарівка Вовчанської громади близько 17-ї години, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За попередніми даними, удару було завдано керованою авіабомбою. Постраждалі – працівники лісництва 52 та 46 років. Їх ушпиталили з мінно-вибуховими травмами.
Одного з постраждалих, інформують у ДСНС України, рятувальники визволили з-під завалів та транспортували до машини “швидкої”.
За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрите кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: верхняя писаревка, ГСЧС, лесхоз, Харків, Чугуевский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 20:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє чоловіків постраждали від авіаудару по будівлі лісгоспу в селі Верхня Писарівка Вовчанської громади близько 17-ї години".