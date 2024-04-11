Двоє поранених: ворог скинув авіабомбу на будівлю лісгоспу на Чугуївщині

Двоє чоловіків постраждали від авіаудару по будівлі лісгоспу в селі Верхня Писарівка Вовчанської громади близько 17-ї години, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За попередніми даними, удару було завдано керованою авіабомбою. Постраждалі – працівники лісництва 52 та 46 років. Їх ушпиталили з мінно-вибуховими травмами.

Одного з постраждалих, інформують у ДСНС України, рятувальники визволили з-під завалів та транспортували до машини “швидкої”.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрите кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.