Live
  • Чт 11.04.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.36

ISW оценил сроки, когда армия РФ может начать наступление на Харьков

Мир 09:56   11.04.2024
Оксана Горун
ISW оценил сроки, когда армия РФ может начать наступление на Харьков

Институт изучения войны (ISW) отреагировал на многочисленные прогнозы о наступлении на Харьков, в том числе — оценки вероятности такого развития событий, прозвучавшие в недавнем интервью президента Украины Владимира Зеленского BILD.

«Зеленский заявил BILD, что не может исключить возможность крупной российской наступательной операции на Харьков, и отметил, что президент России Владимир Путин стремился захватить Харьков с начала полномасштабного вторжения, поскольку Харьков является крупным украинским городом и имеет символическое значение как для России, так и для Украины. Зеленский отметил, что украинские силы делают все возможное, чтобы не допустить захвата Россией Харькова, — перечислили официальные заявления президента Украины аналитики. — Российская наземная операция против Харькова в ближайшем будущем маловероятна, но усилия России по созданию стратегических резервов и передислокации сил на театре военных действий могут позволить российским войскам начать наступление на город летом».

В ISW отметили: угроза российского наступления на Харьков и Сумы, похоже, «вынуждает украинских военных перераспределить свои ограниченные силы и технику на строительство оборонительных укреплений в этих районах, а активная российская операция по захвату этих городов только еще больше усугубит эту динамику».

«Российские военные сохраняют инициативу на всем театре военных действий в Украине, и способность России проводить оппортунистические наступательные операции практически на любом участке линии фронта будет продолжать истощать и без того напряженные ресурсы Украины, независимо от успеха какой-либо операции по фактическому захвату целевого города или населенного пункта», — прокомментировали в Институте изучения войны.

При этом там отметили, что сейчас россияне концентрируют силы на другом участке фронта — возле Часового Яра и Авдеевки.

«Украинские силы, скорее всего, не смогут оспорить инициативу в масштабе всего театра военных действий и более активно распределять свои ресурсы, не продолжая решать свои кадровые проблемы и не получая дополнительной западной помощи», — считают в ISW.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 11.04: ISW оценил сроки наступления, ракетная атака
Главные новости Харькова 11.04: ISW оценил сроки наступления, ракетная атака
11.04.2024, 11:02
В двух районах Харькова коммунальщики устраняют последствия ударов РФ (фото)
В двух районах Харькова коммунальщики устраняют последствия ударов РФ (фото)
11.04.2024, 10:58
Ракетная атака на Харьков: повреждены жилые дома и админздания — прокуратура
Ракетная атака на Харьков: повреждены жилые дома и админздания — прокуратура
11.04.2024, 09:40
ISW оценил сроки, когда армия РФ может начать наступление на Харьков
ISW оценил сроки, когда армия РФ может начать наступление на Харьков
11.04.2024, 09:56
Передислокация средств ПВО в Харьков: какими будут последствия — ISW
Передислокация средств ПВО в Харьков: какими будут последствия — ISW
11.04.2024, 10:25
Сбил насмерть велосипедиста и сбежал: жителя Харьковщины отправили в СИЗО
Сбил насмерть велосипедиста и сбежал: жителя Харьковщины отправили в СИЗО
11.04.2024, 11:18

Новости по теме:

09:56
ISW оценил сроки, когда армия РФ может начать наступление на Харьков
09:09
Кремль игнорирует угрозу атак ИГИЛ, отдавая приоритет лжи про Украину — ISW
08:01
ISW отметил изменения в сводках Минобороны РФ в связи с рейдами добровольцев
08:11
О незначительном продвижении войск РФ у Синьковки на Харьковщине сообщил ISW
09:14
Рейд добровольцев заставит Кремль выбирать между двумя видами потерь — ISW

Вы читали новость: «ISW оценил сроки, когда армия РФ может начать наступление на Харьков»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 09:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) отреагировал на многочисленные прогнозы о наступлении на Харьков, в том числе — оценки вероятности такого развития событий, прозвучавшие в недавнем интервью президента Украины Владимира Зеленского BILD".