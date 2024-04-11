ISW оценил сроки, когда армия РФ может начать наступление на Харьков
Институт изучения войны (ISW) отреагировал на многочисленные прогнозы о наступлении на Харьков, в том числе — оценки вероятности такого развития событий, прозвучавшие в недавнем интервью президента Украины Владимира Зеленского BILD.
«Зеленский заявил BILD, что не может исключить возможность крупной российской наступательной операции на Харьков, и отметил, что президент России Владимир Путин стремился захватить Харьков с начала полномасштабного вторжения, поскольку Харьков является крупным украинским городом и имеет символическое значение как для России, так и для Украины. Зеленский отметил, что украинские силы делают все возможное, чтобы не допустить захвата Россией Харькова, — перечислили официальные заявления президента Украины аналитики. — Российская наземная операция против Харькова в ближайшем будущем маловероятна, но усилия России по созданию стратегических резервов и передислокации сил на театре военных действий могут позволить российским войскам начать наступление на город летом».
В ISW отметили: угроза российского наступления на Харьков и Сумы, похоже, «вынуждает украинских военных перераспределить свои ограниченные силы и технику на строительство оборонительных укреплений в этих районах, а активная российская операция по захвату этих городов только еще больше усугубит эту динамику».
«Российские военные сохраняют инициативу на всем театре военных действий в Украине, и способность России проводить оппортунистические наступательные операции практически на любом участке линии фронта будет продолжать истощать и без того напряженные ресурсы Украины, независимо от успеха какой-либо операции по фактическому захвату целевого города или населенного пункта», — прокомментировали в Институте изучения войны.
При этом там отметили, что сейчас россияне концентрируют силы на другом участке фронта — возле Часового Яра и Авдеевки.
«Украинские силы, скорее всего, не смогут оспорить инициативу в масштабе всего театра военных действий и более активно распределять свои ресурсы, не продолжая решать свои кадровые проблемы и не получая дополнительной западной помощи», — считают в ISW.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: isw, война, наступ, наступление, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW оценил сроки, когда армия РФ может начать наступление на Харьков»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) отреагировал на многочисленные прогнозы о наступлении на Харьков, в том числе — оценки вероятности такого развития событий, прозвучавшие в недавнем интервью президента Украины Владимира Зеленского BILD".