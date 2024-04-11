ISW оценил сроки, когда армия РФ может начать наступление на Харьков

Институт изучения войны (ISW) отреагировал на многочисленные прогнозы о наступлении на Харьков, в том числе — оценки вероятности такого развития событий, прозвучавшие в недавнем интервью президента Украины Владимира Зеленского BILD.

«Зеленский заявил BILD, что не может исключить возможность крупной российской наступательной операции на Харьков, и отметил, что президент России Владимир Путин стремился захватить Харьков с начала полномасштабного вторжения, поскольку Харьков является крупным украинским городом и имеет символическое значение как для России, так и для Украины. Зеленский отметил, что украинские силы делают все возможное, чтобы не допустить захвата Россией Харькова, — перечислили официальные заявления президента Украины аналитики. — Российская наземная операция против Харькова в ближайшем будущем маловероятна, но усилия России по созданию стратегических резервов и передислокации сил на театре военных действий могут позволить российским войскам начать наступление на город летом».

В ISW отметили: угроза российского наступления на Харьков и Сумы, похоже, «вынуждает украинских военных перераспределить свои ограниченные силы и технику на строительство оборонительных укреплений в этих районах, а активная российская операция по захвату этих городов только еще больше усугубит эту динамику».

«Российские военные сохраняют инициативу на всем театре военных действий в Украине, и способность России проводить оппортунистические наступательные операции практически на любом участке линии фронта будет продолжать истощать и без того напряженные ресурсы Украины, независимо от успеха какой-либо операции по фактическому захвату целевого города или населенного пункта», — прокомментировали в Институте изучения войны.

При этом там отметили, что сейчас россияне концентрируют силы на другом участке фронта — возле Часового Яра и Авдеевки.

«Украинские силы, скорее всего, не смогут оспорить инициативу в масштабе всего театра военных действий и более активно распределять свои ресурсы, не продолжая решать свои кадровые проблемы и не получая дополнительной западной помощи», — считают в ISW.