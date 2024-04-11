ISW оцінив терміни, коли армія РФ може розпочати наступ на Харків

Інститут вивчення війни (ISW) відреагував на численні прогнози про наступ на Харків, зокрема, оцінки ймовірності такого розвитку подій, які пролунали в нещодавньому інтерв’ю президента України Володимира Зеленського BILD.

“Зеленський сказав BILD, що не може виключати можливості великої наступальної операції Росії на Харків, і зазначив, що президент Росії Володимир Путін намагався захопити Харків з початку повномасштабного вторгнення, оскільки Харків є великим українським містом і має символічне значення як для Росії, так і для України. Зеленський зазначив, що українські сили роблять все можливе, щоб Росія не захопила місто Харків, – перерахували офіційні заяви президента України аналітики. – Російська сухопутна операція проти Харкова найближчим часом малоймовірна, але зусилля Росії створити стратегічні резерви та передислокувати сили на театрі бойових дій можуть дозволити російським військам розпочати наступ на місто влітку“.

В ISW зазначили: загроза російського наступу на Харків і Суми, схоже, “змушує українських військових перерозподіляти свою обмежену живу силу та техніку на будівництво оборонних укріплень у цих районах, а активна російська операція із захоплення цих міст лише посилить цю динаміку”.

“Російські військові зберігають ініціативу на всьому театрі військових дій в Україні, і здатність Росії проводити опортуністичні наступальні операції практично на будь-якій ділянці лінії фронту продовжуватиме виснажувати й без того напружені ресурси України, незалежно від успіху будь-якої операції щодо фактичного захоплення цільового міста чи населеного пункту”, – прокоментували в Інституті вивчення війни.

При цьому там зазначили, що зараз росіяни концентрують сили на іншій ділянці фронту – біля Часового Яру та Авдіївки.

“Українські сили, швидше за все, не зможуть оскаржити ініціативу в масштабі всього театру військових дій і більш активно розподіляти свої ресурси, не продовжуючи вирішувати свої кадрові проблеми та не отримуючи додаткової західної допомоги”, – вважають в ISW.