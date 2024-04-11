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Огромный вражеский разведдрон SuperCam сбили на Харьковщине

Общество 22:39   11.04.2024
Елена Нагорная
Огромный вражеский разведдрон SuperCam сбили на Харьковщине Фото иллюстративное

Российский разведывательный дрон SuperCam был уничтожен в Харьковской области.

«Птичку» подбили бойцы Воздушного командования «Восток», сообщили вечером 11 апреля на его Facebook-странице.

В публикации отмечается, что этот беспилотник известен своими огромными размерами — размах крыльев достигает 3,5 метров.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 22:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский разведывательный дрон SuperCam был уничтожен в Харьковской области".