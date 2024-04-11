Огромный вражеский разведдрон SuperCam сбили на Харьковщине

Российский разведывательный дрон SuperCam был уничтожен в Харьковской области.

«Птичку» подбили бойцы Воздушного командования «Восток», сообщили вечером 11 апреля на его Facebook-странице.

В публикации отмечается, что этот беспилотник известен своими огромными размерами — размах крыльев достигает 3,5 метров.