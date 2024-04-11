Live
  • Чт 11.04.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.36

Чтобы НАТО передало Patriot: Харьковский облсовет обратился к Зеленскому

Общество 21:29   11.04.2024
Елена Нагорная
Чтобы НАТО передало Patriot: Харьковский облсовет обратился к Зеленскому

Харьковский облсовет на сессии 10 апреля принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом усилить ПВО региона.

В обращении также есть предложение, чтобы Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины обратился к правительствам стран — членов НАТО касательно согласования передачи Украине ЗРК Patriot, сообщает пресс-служба облсовета.

Полный текст обращения:

«Украина третий год героически противостоит широкомасштабной российской агрессии. Все это время армия страны-агрессора применяет все возможные виды вооружения против мирных городов Украины, которые ежедневно обстреливаются ракетами, артиллерийскими снарядами, шахедами, дронами, авиационными бомбами.

Армия российской федерации варварски, именно с воздуха, пытается уничтожить Харьковщину. Вопреки правилам ведения войны, атакуются прицельно, на поражение, гражданские объекты городов и поселков области: жилые дома, детские сады и школы, больницы. Последние обстрелы практически уничтожили в Харьковской области все объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. Ежедневно враг убивает и калечит людей, страдают дети.

Страшно осознавать, что эти военные преступления происходят в XXI веке против страны в центре Европы.

Харьковская область граничит с российской федерацией, поэтому жители региона, особенно приграничных населенных пунктов, постоянно рискуют своей жизнью. Враг систематически и целенаправленно пытается сравнять с землей наши города и села, и Харьковщина — воюющий регион, который защищает восточные границы Украины, остается беззащитной.

От коварной вражеской агрессии страдает большинство областей Украины: Сумщина, Одесчина, Херсонщина, Николаевщина, Днепропетровщина, Киевщина, а также западные регионы государства. Ежедневные новости красноречиво свидетельствуют — безопасного места в Украине сегодня нет.

Защитить Харьковскую область и другие регионы Украины сможет только современная эффективная система противовоздушной обороны. Именно наличие зенитно-ракетных комплексов Patriot или подобных систем сможет создать действенный воздушный щит для защиты наших граждан.

Уважаемый господин Президент Украины, просим Вас на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины рассмотреть вопрос об укреплении противовоздушной обороны Харьковской области и других регионов Украины и инициировать обращение Конгресса к правительствам стран — членов НАТО по укреплению системы обороны Украины для защиты наших граждан и согласования передачи ЗРК MIM-104 Patriot Украине.

Верим, что мировое и европейское сообщество, к которому мы стремимся присоединиться, осознает всю опасность и угрозу расширения военной агрессии российской федерации и будет способствовать в обеспечении безопасности граждан, которые отстаивают свое право жить в независимом, свободном, демократическом государстве, а также сейчас защищают весь цивилизованный мир».

Читайте также: Передислокация средств ПВО в Харьков: какими будут последствия – ISW

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 11.04: ISW про наступление, атака на энергообъекты
Главные новости Харькова 11.04: ISW про наступление, атака на энергообъекты
11.04.2024, 20:43
Чтобы НАТО передало Patriot: Харьковский облсовет обратился к Зеленскому
Чтобы НАТО передало Patriot: Харьковский облсовет обратился к Зеленскому
11.04.2024, 21:29
Работа в Харькове: нужны водители, сварщики, бухгалтеры и грузчики
Работа в Харькове: нужны водители, сварщики, бухгалтеры и грузчики
11.04.2024, 16:38
Две ТЭЦ прекратили электроснабжение Харькова — Терехов об атаке РФ и графиках
Две ТЭЦ прекратили электроснабжение Харькова — Терехов об атаке РФ и графиках
11.04.2024, 19:44
По селу под Харьковом днем прилетела авиабомба: четверо пострадавших (фото)
По селу под Харьковом днем прилетела авиабомба: четверо пострадавших (фото)
11.04.2024, 19:09
Названы громады Харьковщины, из которых принудительно вывезут семьи с детьми
Названы громады Харьковщины, из которых принудительно вывезут семьи с детьми
11.04.2024, 18:35

Новости по теме:

18:42
План Трампа после избрания: склонить Зеленского к переговорам с Путиным
10:25
Передислокация средств ПВО в Харьков: какими будут последствия — ISW
08:40
«Очередной подлый удар по Харькову» — Зеленский о ракетной атаке
07:16
Делаем все, чтобы этого не произошло — Зеленский о планах захвата Харькова
17:59
«Цель РФ — вытеснить людей»: какие вопросы решал на Харьковщине Зеленский

Вы читали новость: «Чтобы НАТО передало Patriot: Харьковский облсовет обратился к Зеленскому»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 21:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский облсовет на сессии 10 апреля принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом усилить ПВО региона".