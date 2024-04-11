Чтобы НАТО передало Patriot: Харьковский облсовет обратился к Зеленскому
Харьковский облсовет на сессии 10 апреля принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом усилить ПВО региона.
В обращении также есть предложение, чтобы Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины обратился к правительствам стран — членов НАТО касательно согласования передачи Украине ЗРК Patriot, сообщает пресс-служба облсовета.
Полный текст обращения:
«Украина третий год героически противостоит широкомасштабной российской агрессии. Все это время армия страны-агрессора применяет все возможные виды вооружения против мирных городов Украины, которые ежедневно обстреливаются ракетами, артиллерийскими снарядами, шахедами, дронами, авиационными бомбами.
Армия российской федерации варварски, именно с воздуха, пытается уничтожить Харьковщину. Вопреки правилам ведения войны, атакуются прицельно, на поражение, гражданские объекты городов и поселков области: жилые дома, детские сады и школы, больницы. Последние обстрелы практически уничтожили в Харьковской области все объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения. Ежедневно враг убивает и калечит людей, страдают дети.
Страшно осознавать, что эти военные преступления происходят в XXI веке против страны в центре Европы.
Харьковская область граничит с российской федерацией, поэтому жители региона, особенно приграничных населенных пунктов, постоянно рискуют своей жизнью. Враг систематически и целенаправленно пытается сравнять с землей наши города и села, и Харьковщина — воюющий регион, который защищает восточные границы Украины, остается беззащитной.
От коварной вражеской агрессии страдает большинство областей Украины: Сумщина, Одесчина, Херсонщина, Николаевщина, Днепропетровщина, Киевщина, а также западные регионы государства. Ежедневные новости красноречиво свидетельствуют — безопасного места в Украине сегодня нет.
Защитить Харьковскую область и другие регионы Украины сможет только современная эффективная система противовоздушной обороны. Именно наличие зенитно-ракетных комплексов Patriot или подобных систем сможет создать действенный воздушный щит для защиты наших граждан.
Уважаемый господин Президент Украины, просим Вас на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины рассмотреть вопрос об укреплении противовоздушной обороны Харьковской области и других регионов Украины и инициировать обращение Конгресса к правительствам стран — членов НАТО по укреплению системы обороны Украины для защиты наших граждан и согласования передачи ЗРК MIM-104 Patriot Украине.
Верим, что мировое и европейское сообщество, к которому мы стремимся присоединиться, осознает всю опасность и угрозу расширения военной агрессии российской федерации и будет способствовать в обеспечении безопасности граждан, которые отстаивают свое право жить в независимом, свободном, демократическом государстве, а также сейчас защищают весь цивилизованный мир».
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: Зеленский, Нато, облсовет, обращение, патриот, пво, сесія, сессия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 21:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский облсовет на сессии 10 апреля принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом усилить ПВО региона".