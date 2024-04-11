Щоб НАТО передало Patriot: Харківська облрада звернулася до Зеленського

Харківська облрада на сесії 10 квітня ухвалила звернення до президента України Володимира Зеленського із закликом посилити ППО регіону.

У зверненні також є пропозиція, аби Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України звернувся до урядів країн – членів НАТО щодо погодження передачі Україні ЗРК Patriot, повідомляє пресслужба облради.

Повний текст звернення:

«Україна третій рік героїчно протистоїть широкомасштабній російській агресії. Увесь цей час армія країни-агресорки застосовує усі можливі види озброєння проти мирних міст України, які щодня обстрілюються ракетами, артилерійськими снарядами, шахедами, дронами, авіаційними бомбами.

Армія російської федерації варварськи, саме з повітря, намагається знищити Харківщину. Всупереч правилам ведення війни, атакуються прицільно, на ураження, цивільні об’єкти міст та селищ області: житлові будинки, дитячі садки та школи, лікарні. Останні обстріли практично знищили в Харківській області усі об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення. Щодня ворог вбиває та калічить людей, страждають діти.

Страшно усвідомлювати, що ці військові злочини відбуваються у XXI сторіччі проти країни в центрі Європи.

Харківська область межує з російською федерацією, тому мешканці регіону, особливо прикордонних населених пунктів, постійно ризикують своїм життям. Ворог систематично й цілеспрямовано намагається зрівняти з землею наші міста та села, і Харківщина – воюючий регіон, який боронить східні кордони України, залишається беззахисною.

Від підступної ворожої агресії потерпає більшість областей України: Сумщина, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Дніпропетровщина, Київщина, а також західні регіони держави. Щоденні новини красномовно свідчать – безпечного місця в Україні сьогодні немає.

Захистити Харківську область та інші регіони України зможе лише сучасна ефективна система протиповітряної оборони. Саме наявність зенітно-ракетних комплексів Patriot або подібних систем зможе створити дієвий повітряний щит для захисту наших громадян.

Шановний пане Президенте України, просимо Вас на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України розглянути питання про зміцнення протиповітряної оборони Харківської області та інших регіонів України та ініціювати звернення Конгресу до урядів країн – членів НАТО щодо зміцнення системи оборони України для захисту наших громадян та погодження передачі ЗРК MIM-104 Patriot Україні.

Віримо, що світова та європейська спільнота, до якої ми прагнемо доєднатися, усвідомлює усю небезпеку та загрозу розширення військової агресії російської федерації та сприятиме у забезпеченні безпеки громадян, які відстоюють своє право жити в незалежній, вільній, демократичній державі, а також наразі захищають увесь цивілізований світ».