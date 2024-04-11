Передислокація засобів ППО до Харкова: якими будуть наслідки – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) в огляді 11 квітня проаналізував заяви керівництва України щодо необхідності зміцнити ППО Харкова з погляду можливостей та наслідків.

“10 квітня (президент України Володимир) Зеленський обговорив з командувачем ВПС України генерал-лейтенантом Миколою Олещуком плани щодо передислокації української ППО для захисту міста Харкова, по якому російські війська останнім часом активізували удари ракетами, безпілотниками та бомбами, що планують. Російська кампанія ударів змусила Україну приділяти пріоритетну увагу захисту стратегічних об’єктів, населених пунктів та енергетичної інфраструктури в глибоких тилових районах та у ближніх тилових районах, таких як місто Харків. Ця подальша реорганізація української протиповітряної оборони для захисту Харкова, ймовірно, спиратиметься на наявний арсенал ракет і пускових установок України, що розтягне і без того обмежені можливості протиповітряної оборони України та надасть російським силам можливість і надалі використовувати ослаблену протиповітряну оборону в інших місцях”, – вважають в ISW.

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На думку аналітиків, ослаблення ППО України дозволить російській авіації безпечніше для себе діяти вздовж лінії фронту та збільшити кількість ударів авіабомбами, що планують.

“Надзвичайні зусилля США щодо зміцнення наявних можливостей протиповітряної оборони України залишаються недостатніми для захисту України від російських ударів”, – констатували в Інституті вивчення війни.

Там зазначили, що керівництво України – як президент Володимир Зеленський, так і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово заявляли про потреби країни у додаткових системах “Петріот”.

“Верховний головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі та командувач європейського командування США генерал Крістофер Каволі попередив 10 квітня, що в України закінчаться ракети для вже наявних у неї пускових установок “в досить короткі терміни”, якщо Сполучені Штати не продовжать підтримувати Україну, і наголосив, що нездатність США надати Україні додаткову військову допомогу призвела до наслідків на полі бою на користь Росії”, – доповнили в ISW.