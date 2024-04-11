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Величезний ворожий розвіддрон SuperCam збили на Харківщині

Суспільство 22:39   11.04.2024
Олена Нагорна
Величезний ворожий розвіддрон SuperCam збили на Харківщині Фото ілюстративне

Російський розвідувальний дрон SuperCam було знищено у Харківській області.

“Пташку” підбили бійці Повітряного командування “Схід”, повідомили ввечері 11 квітня на його фейсбук-сторінці.

У публікації зазначається, що цей безпілотник відомий своїми величезними розмірами – розмах крил сягає 3,5 метрів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 22:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський розвідувальний дрон SuperCam було знищено у Харківській області".