Величезний ворожий розвіддрон SuperCam збили на Харківщині
Фото ілюстративне
Російський розвідувальний дрон SuperCam було знищено у Харківській області.
“Пташку” підбили бійці Повітряного командування “Схід”, повідомили ввечері 11 квітня на його фейсбук-сторінці.
У публікації зазначається, що цей безпілотник відомий своїми величезними розмірами – розмах крил сягає 3,5 метрів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: SuperCam, беспилотник, дрон, сбили, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 22:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський розвідувальний дрон SuperCam було знищено у Харківській області".