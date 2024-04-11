Две ТЭЦ прекратили электроснабжение Харькова — Терехов об атаке РФ и графиках

Две ТЭЦ и трансформаторная подстанция, которые обеспечивают электроснабжением Харьков, были повреждены в результате вражеских ракетных ударов по энергосистеме региона рано утром 11 апреля, уточнил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Были очень серьезные обстрелы энергетической инфраструктуры города Харькова и той ТЭЦ, которая тоже питает Харьков. Было обстреляно две ТЭЦ. И последствия очень серьезные, потому что они прекратили энергообеспечение города. Кроме этого, была обстреляна трансформаторная подстанция, которая тоже сейчас не работает. Поэтому утром был очень серьезный дефицит электроснабжения», — сообщил Терехов.

Из-за этого, напомнил мэр, утром не удалось запустить метрополитен, поэтому была выведена часть маршрутов трамваев и троллейбусов. Подземку в течение дня несколько раз перезапускали. По состоянию на вечер поезда перевозят пассажиров с интервалом в 20 минут.

Терехов рассказал, что сегодня были введены графики отключений электричества в жилых домах, которых Укрэнерго и Харьковоблэнерго пытаются придерживаться.

«Есть определенные сбои, потому что просто не хватает напряжения в энергосистеме города. Энергетики работают, чтобы понемногу увеличивалось электроснабжение в сети, которая питает Харьков. Если это удастся, то, конечно, будут графики отключений пересмотрены в сторону увеличения энергоснабжения в жилые дома», — добавил городской голова.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее десяти ударов по критической инфраструктуре Харьковщины. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Он также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества.