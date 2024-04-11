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Без вражеских штурмов, но с обстрелами: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине

Происшествия 20:09   11.04.2024
Елена Нагорная
Без вражеских штурмов, но с обстрелами: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток военные РФ не вели наступательных действий на Харьковщине, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Под артиллерийским и минометным огнем были Синьковка, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 20:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток военные РФ не вели наступательных действий на Харьковщине".