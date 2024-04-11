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Без ворожих штурмів, але з обстрілами: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Події 20:09   11.04.2024
Олена Нагорна
Без ворожих штурмів, але з обстрілами: зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині

Протягом доби військові РФ не вели наступальних дій на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Під артилерійським та мінометним вогнем були Синьківка, Петропавлівка та Степова Новоселівка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2024 в 20:09;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби військові РФ не вели наступальних дій на Харківщині".