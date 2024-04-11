В Харькове дефицит электроэнергии для 240 тыс. абонентов — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о ситуации со светом в Харькове после ракетной атаки на объекты энергетики утром 11 апреля.
«С самого утра враг атаковал ракетами типа С-300 город Харьков. Есть попадания, под ударами находились объекты энергосистемы. Сейчас в Харькове действуют аварийные отключения. Те графики, которые были предоставлены населению, сейчас не выполняются. Дефицит электроэнергии для 240 тысяч абонентов. Наши подразделения ГСЧС работают на месте, чтобы разобрать завалы, ликвидировать последствия. После этого будем приступать к анализу и восстановлению», – сказал Синегубов.
Он также добавил, что вся критическая инфраструктура города – запитана. Метро работает в режиме укрытия.
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«Мы должны сделать все возможное, чтобы перейти к отключениям по графику, чтобы люди понимали, сколько часов в сутки у них не будет электроэнергии. Без них мы сейчас не сможем обойтись», – отметил Синегубов.
Сроки восстановления Синегубов не называет, чтобы не информировать врага.
Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Он также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия атаки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аварийные, отклюение, С-300, світло, свет, синегубов, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 10:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона проинформировал о ситуации со светом в Харькове после ракетной атаки на объекты энергетики утром 11 апреля.".