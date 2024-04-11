У Харкові дефіцит електроенергії для 240 тис. абонентів – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону проінформував про ситуацію зі світлом у Харкові після ракетної атаки на об’єкти енергетики вранці 11 квітня.

«З самого ранку ворог атакував ракетами типу С-300 місто Харків. Є влучання, під ударами були об’єкти енергосистеми. Наразі у Харкові діють аварійні відключення. Ті графіки, які були доведені населенню, вони зараз не виконуються. Дефіцит електроенергії для 240 тисяч абонентів. Наші підрозділи ДСНС працюють на місці, щоб розібрати завали, ліквідувати наслідки. Після цього будемо приступати до аналізу і відновлення», – сказав Синєгубов.

Він також додав, що уся критична інфраструктура міста – заживлена. Метро наразі працює у режимі укриття.

«Ми маємо зробити все можливе, щоб перейти до відключень по графіку, щоб люди розуміли скільки годин на добу у них не буде електроенергії. Без них ми зараз не зможемо обійтись», – зазначив Синєгубов.

Термінів відновлення Синєгубов не називає, щоб не інформувати ворога.

Нагадаємо, з 5 ранку в Харкові лунали вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі на Харківщині. Він також попередив про перебої з електрикою. Мер Харкова Ігор Терехов попередив, що вранці не працюватиме метро. Він також поінформував, що сьогодні у місті буде дуже важка ситуація з енергопостачанням. Запустили частину маршрутів тролейбусів та трамваїв. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко уточнив: по Харкову та передмісті били ракетами С-300. В Офісі президента України заявили, що найважча ситуація в енергетиці після ракетної атаки – в Харківській області. На Харківщині запровадили аварійні відключення електрики. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки атаки.