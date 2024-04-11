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В Харькове отключают свет вне графика: когда ситуация может стабилизироваться

Общество 14:11   11.04.2024
Виктория Яковенко
В Харькове отключают свет вне графика: когда ситуация может стабилизироваться

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации с электроснабжением в Харькове и области.

«Сейчас задача №1 – это стабилизировать ситуацию с электроснабжением и в Харькове, и в населенных пунктах области. Поскольку сейчас действуют аварийные отключения, и заявленные графики для нашего населения пока не соблюдаются. Мы планируем в течение этого дня, возможно, следующего, стабилизировать состояние», — сказал Синегубов.

Он также заявил, что в регионе будут рассматривать вопрос о возможном расширении населенных пунктов, откуда проведут обязательную эвакуацию, возможно в принудительный способ.

«Потому что враг не останавливается, совершает террор наших гражданских людей», — объяснил Синегубов.

Напомним, с 5 утра в Харькове гремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре на Харьковщине. Он также предупредил о перебоях с электричеством. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил, что утром не будет работать метро. Он также проинформировал, что сегодня в городе будет очень тяжелая ситуация с энергоснабжением. Запустили часть маршрутов троллейбусов и трамваев. Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко уточнил: по Харькову и пригороду били ракетами С-300. В Офисе президента Украины заявили, что самая тяжелая ситуация в энергетике после ракетной атаки — в Харьковской области. На Харьковщине ввели аварийные отключения электричества. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия атаки. Около 12:00 мэр Терехов сообщил, что «метро заработает в ближайшие минуты».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 14:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о текущей ситуации с электроснабжением в Харькове и области.".